Прием в первые классы начнется 1 апреля

Родители семилеток могут подавать заявления о приеме ребенка в первый класс с 1 апреля. Первый этап приемной кампании в Севастополе продлится до 30 июня.

— Традиционно будет два этапа. Первый этап — это время подачи заявлений для обучения в первом классе по месту регистрации. За каждым домом, за каждой улицей есть закрепленное образовательное учреждение. Есть несколько форм подачи заявления — лично прийти в школу или отправить документы через Госуслуги. В последние два года этот способ активно используется. Заявления будут рассмотрены в период с 30 июня по 5 июля, — рассказал в прямом эфире ЦУР и.о. обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.

По его словам, основной шквал заявлений поступает в первые пять дней апреля. А после 10-го числа — их уже значительно меньше.

Второй этап приемной кампании начинается с 5 июля и завершается не позднее 5 сентября. Заявление в этот период можно подать в любую школу, но зачислят туда только при наличии свободных мест. Информация о свободных вакансиях публикуется на сайтах образовательных учреждений.