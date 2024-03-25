Подростков вербуют в преступники

«Пожалуйста, обратите внимание на то, с кем переписывается ваш ребенок. Сообщения приходят школьникам по всей стране. Дети не вполне могут осознавать неотвратимость и суровость наказания даже за шуточные игры в «террористов». Цель врага, как всегда, — сеять панику и сбивать с толку», — обратился к родителям губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он рассказал, что были случаи, когда именно дети отправляли в паблики видео во время атак на город. Обо всех подобных попытках вербовки нужно сообщать в бот «Оборона Севастополя» в Телеграм: https://t.me/oborona92bot.

М.Развожаев опубликовал скриншот одной переписки — в ней предложение заминировать торговый центр «Муссон».

Подростка завербовать проще

Как сообщили в МВД Крыма, большинство вербовщиков — тонкие психологи, обученные техникам и методикам воздействия на психику людей. Для вербовщиков не существует «грязных» методов — сгодится всё, что может способствовать их делу. Спектр воздействия чрезвычайно широк: от психологических манипуляций и пропаганды до прямых угроз и шантажа. В основном, молодежь вербуют через социальные сети и мессенджеры.

Соцсети позволяют провокаторам свободно собирать интересующие их данные и еще на этапе планирования вербовки анализировать личные страницы потенциальных жертв, выбирая тех людей, которые демонстрируют активность, определенные политические, религиозные или иные взгляды, и в то же время не имеют четких личностных позиций.

«Вовлекать юных граждан в террористическую деятельность злоумышленникам намного легче, чем заставить сделать нечто противозаконное зрелого человека. В силу свойственной этому возрасту самоуверенности они чаще склонны считать, что могут не попасться правоохранительным органам и уйти от ответственности», — объяснили в полиции.

Родителей просят быть особенно внимательными по отношению к своим детям, а также спрашивать или аккуратно проверять, с кем ведет переписку ребенок в личных сообщениях.

«Подростки продолжают сообщать о том, что им пишут незнакомые люди с ужасными предложениями. Причем те, кто пишут сообщения, часто знают данные детей (видимо, из утекших баз). Мы посмотрели целый ряд аккаунтов, с которых идет такая рассылка. В подавляющем большинстве аккаунты новые, созданы на территории Украины», — сообщила в Телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.