Почте Крыма выделили деньги для доставки ветеранских выплат

Для своевременной доставки адресных выплат севастопольским ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе награжденным медалью "За оборону Севастополя" и знак "Житель осажденного Севастополя" Почте Крыма выделили 700 тыс рублей. Решение принято на заседании правительства Севастополя.

Речь также идет и о выплатах пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций.

– Мы перераспределяем за счет внутренних резервов 700 тыс рублей для того, чтобы Почта Крыма донесла до получателей эти средства, – представила проект постановления директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

– Это как раз те накладные расходы, чтобы наши ветераны адресно на почте смогли получить так, как они привыкли, эти выплаты – прокомментировал принятие документа губернатор Михаил Развожаев.