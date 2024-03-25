Куда обращаться за оценкой причиненного ракетной атакой ущерба

Правительство Севастополя опубликовало номера телефонов, по которым можно вызвать специальную комиссию для оценки ущерба личному имуществу граждан, причиненного ракетной атакой 23 марта.

Комиссии сформированы по территориальному признаку.

Андреевский МО: +79785202148;

Балаклавский МО: +79788120625;

Верхнесадовский МО: +79781209705;

Гагаринский МО: +79783000942;

Инкерман: +79786916021;

Качинский МО: +79780545290;

Ленинский МО: +79780459116;

Нахимовский МО: +79788434549;

Орлиновский МО: +79788190047;

Терновский МО:+79788134140;

Департамент внутренней политики: +79785742929 (сюда можно обратиться по вопросам работы комиссий).

Для владельцев объектов бизнеса обещают разработать и опубликовать другой алгоритм.

Кроме того, сообщается о возможности использовать для обращений адрес http://vk.com/sevgovru

Особо оговаривается, что приведенные номера являются личными номерами сотрудников муниципалитетов, поэтому просят использовать их в дневное время, не ранее 9.00 и не позже 20.00.

Также сообщается, что по приведенным номера можно исключительно оставлять заявки. Комиссии соберут информацию о нанесенном ущербе. Размер компенсаций станет известен после окончания работы комиссий.

Ранее сообщалось, что на телефоны АПК «Безопасный город» и службы «112» поступило около 100 сообщений о повреждении осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домой в разных частях города.