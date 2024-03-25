Кавалеры обворовали пьяную даму

Жительницу Севастополя ограбили два приезжих молодых человека, с которыми она вместе выпивала. Кавалеры похитили деньги, золотые украшения и телефон.

В одном из увеселительных заведений Севастополя 25-летний житель Самарской области и 22-летний житель Мурманска познакомились с 36-летней женщиной. Дама оплатила алкоголь и закуски для своих новых знакомых и даже разрешила одному из парней воспользоваться ее банковской картой для покупки спиртного. Молодой человек карту решил не возвращать и позже потратил с нее еще 24 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Когда женщина изрядно напилась, кавалеры вызвали ей такси, чтобы доставить до дома. Мурманчанин забрал мобильный телефон спутницы стоимостью 105 тысяч рублей, а его самарский коллега снял с дамы золотые украшения стоимостью более 100 тысяч рублей.

Утром женщина осознала, что ее обворовали и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Они пояснили, что приехали в Севастополь для заработка. У одного из злоумышленников был изъят ворованный мобильный телефон. Золотые украшение подозреваемые успели сбыть в комиссионный магазин, сообщили в полиции.

В отношении задержанных следственным отделом Нахимовского района возбуждены уголовные дела. Фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.