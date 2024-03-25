Будут расследовать факт обстрела Севастополя

По информации органов исполнительной власти, в результате обстрела ВСУ Севастополя, Белгорода, Белгородского района, а также ряда населенных пунктов ДНР, погиб один мирный житель, 10 человек получили ранения.

«Следователи Следственного комитета России установят все обстоятельства совершенных преступлений и лиц, к ним причастных», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Ракетная опасность в Севастополе была объявлена 23 марта в 22.44. Она продлилась около двух часов и признана самой массированной за последнее время. Средствами ПВО было сбито более 10 воздушных целей. Зафиксировано три прямых попадания по жилым домам. Осколками повреждены дома, газовая труба, выбиты окна. Есть повреждения общественного автобусов, катеров, школьных автобусов. Один человек погиб, четверо пострадали.