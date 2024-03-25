Автобус ФК «Севастополь» попал в ДТП

Команда городского футбольного клуба вернулась в Севастополь с выездной игры, но на дорогу из Чечни со всеми задержками и остановками ушло 26 часов.

Клубный автобус ФК «Севастополь» 23 марта попал в ДТП в районе населенного пункта Кошкельды (Чеченская Республика), сообщает пресс-служба клуба. В результате аварии у транспортного средства оказалось повреждено лобовое стекло и в таком состоянии его эксплуатация стала невозможной.

«В коллективе все живы и здоровы. В настоящее время команда ждет другой автобус, который следует из Каспийска. Ожидается, что через час-полтора «Севастополь» продолжит путь в сторону дома», — написали в социальных сетях представители клуба.

«Севастополь» 23 марта должен был провести чемпионата Второй лиги с «Победой» из Хасавюрта. Однако все матчи турнира были отменены в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Оперативную замену автобуса для севастопольской команды организовал футбольный клуб «Победа».