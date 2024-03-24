Собирают данные о повреждениях и разрушениях

О выбитых окнах, поврежденных автомобилях и другом ущербе из-за массированной ракетной атаки на Севастополь 23 марта можно в городские дежурные службы и прокуратуру.

В прокуратуре города работает телефон «горячей линии» по вопросам устранения повреждений инфраструктуры города от вражеского удара 23 марта.

По номеру +7(978) 000-10-48 можно сообщить о повреждениях жилой, транспортной, коммунальной и иной городской инфраструктуры, необходимости оказания помощи и передать иные сведения.

Сообщить о повреждениях и попросить о помощи можно по телефону 112, в личные сообщения правительства Севастополя ВКонтакте https://vk.com/sevgovru или на «Госуслуги.Решаем вместе». Эту переписку посторонние не смогут увидеть. Губернатор города Михаил Развожаев в очередной раз напомнил, что не следует публиковать в открытом доступе персональные данные, адреса и фотографии разрушений.

По его словам, на телефоны АПК «Безопасный город» и службы «112» уже поступила сотня сообщений о повреждении осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов по различным адресам.

Информация по выбитым стеклам оперативно передается в департамент городского хозяйства, далее по управляющим компаниям.

«Работы много», — подытожил губернатор.

Он пообещал в ближайшее время опубликовать телефоны по каждому району, куда нужно будет звонить по вопросам, связанным с работой комиссий по определению ущерба. Но это будет уже второй этап.

«Сейчас мы делаем все, чтобы привести в порядок город», — объяснил М.Развожаев.