В Севастополе работает ПВО

Ракетная опасность объявлена в городе 23 марта в 22.44. Сбито несколько воздушных целей.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. ПВО продолжает работу», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По предварительным данным, сбито 10 ракет. Есть пострадавшие. По информации от Спасательной службы, в районе ул.Щербака — это центр города — ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе ул.Индустриальной. Горит автомобиль и трава на участке.

В районе ул.Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется.

В районе ул.Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, выбиты окна, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку.

На ул.Гранатной осколками повреждена газовая труба.

В районе Качинского шоссе осколок попал в дом.

Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это военные используют табельные средства маскировки.

Отбой воздушной тревоги объявили в 0.31.

Немного позже губернатор сообщил, что атаку на Севастополь военные отразили. Она была самой массированной за последнее время.

Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на ул.Ялтинской погиб 65-летний мужчина. Ранены осколками четверо: у подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени.

Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. В районе Симферопольского шоссе в Инкермане в частный дом попала ракета и не разорвалась.

От ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали.

Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовой обход, чтобы подсчитать ущерб и устранить повреждения.