Меры безопасности усилили во всех регионах

В России усилили меры безопасности и отменили массовые мероприятия в связи с терактом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске.

Люди скорбят о погибших и несут цветы, свечи и игрушки к стихийным мемориалам, передают корреспонденты ТАСС.

Теракт был совершен вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человек, число жертв может увеличиться. По информации Минздрава РФ, госпитализированы 140 пострадавших (8 из них уже выписаны), 32 обратились за амбулаторной помощью. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании 11 причастных к теракту, в том числе четверо непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной.

Меры безопасности

Во всех регионах России приняты дополнительные меры безопасности на промышленно-производственных, социальных объектах, а также на транспорте.

Большинство школьников на Юге России ушли на плановые каникулы, а учебные заведения, которые работают по системе триместров, пока переведены на дистанционное обучение.

«Москва, скорбим»

Отменены все массовые, культурные и спортивные мероприятия, намеченные на 23 и 24 марта.

«Я выражаю соболезнования семьям всех погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Севастополь с вами», — выразил слова поддержки глава Севастополя Михаил Развожаев вечером 22 марта. Он распорядился, в знак солидарности выключить подсветку всех административных зданий города.

Севастопольские активисты молодежных организаций устроили стихийный мемориал жертвам теракта у фонтана в Комсомольском парке. Туда принесли цветы, свечи и игрушки.

В Симферополе на центральной площади выложили свечами надпись «Москва, скорбим». Подобные мемориалы также появились по всему Крыму: в Керчи, Ялте, Старом Крыму, Черноморском, Судаке и Джанкое.

В связи с трагедией, произошедшей в «Крокус Сити Холле», объявлен общероссийский траур 24 марта.