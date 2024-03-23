Четыре сотни гостевых домов планируется легализовать в Севастополе

Город стал одним из пилотных российских регионов в реализации данной инициативы, сообщили ТАСС в управлении туризма Севастополя.

«Цифра по законопроекту о проведении эксперимента по легализации гостевых домов — предварительно порядка 400 домов», — сказали в управлении.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года. Минэкономразвития РФ также предложило включить в этот эксперимент Республику Алтай, Алтайский край, Дагестан и Калининградскую область.

Согласно документу, гостевые дома должны обязательно включаться в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, предусмотренный законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Для внесения в этот перечень гостевой дом должен отвечать ряду требований. В конце февраля 2024 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников, возглавляющий рабочую группу при координационном совете по развитию туризма в городе, предложил упростить условия для легализации гостевых домов, в том числе разграничить понятия собственника и правообладателя, а также увеличить максимально возможный номерной фонд, предусмотреть возможность размещения гостевых домов на землях ведения садоводства, личного подсобного хозяйства, огородничества, отдыха (рекреации) либо предоставить субъектам РФ право на региональном уровне определять дополнительные категории земель, на которых возможно оказывать услуги гостевых домов. В Севастополе 15-20% от общего количества гостевых домов расположены на землях ИЖС.