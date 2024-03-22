«Звезду экрана» покажут в Международный день театра

В театре им.Луначарского завершается работа над спектаклем по пьесе советских драматургов Александра Слободского и Мориса Раскина «Звезда экрана». Популярность пьеса получила после того, как советский режиссер Григорий Александров в 1947 году снял по ней жизнеутверждающий кинофильм «Весна».

Безусловное очарование фильму добавляло участие в кинокартине звезды советского экрана Любови Орловой, неподражаемой Фаины Раневской, Николая Черкасова, Ростислава Плятта, Рины Зеленой. Фильм получился блистательным и запомнился зрителям позитивным сюжетом, и еще лучезарной песней на музыку Исаака Дунаевского. Помните, «... и даже пень в апрельский день березкой тоже стать мечтает!»

И это, уже не говоря об остроумных репликах Ф.Раневской, разошедшихся по всей стране на цитаты.

И вот теперь севастопольский режиссер Григорий Лифанов поставил пьесу в ее первооснове, сочтя актуальной и своевременной.

Как известно, в основе сюжета — история двух женщин: ученой Института Солнца Ирины Никитиной и опереточной актрисы Веры Шатровой. Вторая получает роль первой в кино, а сама Никитина — серьезная до сухости ученый- астроном соглашается заменить ее на съемочной площадке...

Впрочем, стоп! Для тех, кто не смотрел фильм, не станем пересказывать, что и как. Ведь речь идет о комедии положений, когда зритель напряженно следит за развитием сюжета.

А вот что рассказал о спектакле сам режиссер.

Физики-лирики

— Время сейчас такое, что мы все внутренне сжаты, психологически нам очень не комфортно в условиях нынешнего агрессивного мира. Поэтому мы решили, что нужно устроить праздник для глаз, для уха... В классическом противоборстве «физики-лирики» побеждает любовь, чувства, эмоции.

Знаете, вовсе не секрет, что наш мир гораздо интереснее, ярче и разнообразнее, чем сосредоточенность на чем-либо одном. Поэтому и физики, которые делают нужное и важное дело, могут вдруг обнаруживать в себе иные таланты и иные эмоции. Думаю, авторы пьесы не задавались вопросом об этом противоборстве, они рассуждали о взаимоотношениях с окружающим миром, о восприятии ума, красоты, о том, что нужно видеть не только тучи, но и звезды, получать удовольствие от жизни, которая дается только раз.

В ритме времени

Мы, конечно, хотели сохранить звучание фильма. В этом смысле, спектакль можно рассматривать, как реплику. Именно поэтому у нас есть вставные музыкальные номера. Да, это музыкальный спектакль, но не мюзикл. С нами работает очень хороший хореограф Ольга Зотова, в очередной раз мы счастливы сотрудничеству с замечательным оркестром полка Росгвардии и его руководителем Валентином Таевым — в спектакле звучат фонограммы оркестра, и сами музыканты выходят на сцену. Но самое главное, что нам удалось, это внести в спектакль ритм нашего времени.

И это заслуга оранжировщика Александра Жемчужникова, который переложил старые шлягеры на современную базу и обработал их так, что они зазвучали в современных интонациях, которые ничуть не конфликтуют с оригиналами.

Выбор

Подбор артистов на роли — это всегда драматический момент, тем более для режиссера. Здесь же была еще одна проблема: в нашем театре не работают сестры-близняшки, и все наши актрисы внешне не похожи. В кино куда проще — там одна актриса легко может сыграть две роли. Но мы все же нашли театральный ход, отталкиваясь от необязательности стопроцентного сходства наших героинь. Они, кстати, сейчас внимательно друг за другом наблюдают, стараются угадывать интонации, перенимать жесты. Я даже предполагаю, что драматурги и имели в виду, что образ актрисы средства кино и грима доводят до образа нашей ученой Никитиной.

Вызов

Разумеется, сравнений с фильмом не избежать. Но, если этого опасаться, не нужно вообще ничего ставить. Практически все драматические пьесы уже экранизированы. Я также уверен, что нашу Скуридину неизбежно будут сравнивать с Раневской, а Бубенцова — с Пляттом.

Но наша задача в том, чтобы увлечь спектаклем таким образом, чтобы сравнительный анализ отошел на задний план, а после спектакля люди искренне признавались знакомым, что прекрасно провели время в театре.

Актриса театра Екатерина Семенова-Неврузова исполняет роль профессора Никитиной.

— Моя героиня — настоящий практичный перфекционист, ученый, всю свою жизни посвятившая науке, забыв, что она красивая женщина. Ее жизнь настроена на науку. Моей задачей было показать этого человека с совершенно иной стороны, — рассказала актриса.

По ее словам, в театре очень бережно отнеслись к тексту пьесы, однако надо понимать, что Александров в свое время переделал пьесу под кино, потому в спектакле есть другие персонажи. К тому же в театре — два состава исполнителей.

И все же из уст Никитиной непременно прозвучит ее знаменитая фраза: «Масса Солнца составляет два октиллиона тонн, три октиллиона свечей...»