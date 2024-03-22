В России появится Национальный словарный фонд

Решено создать бесплатный, общедоступный и верифицированный цифровой ресурс, на котором будут собраны все данные словарей русского языка.

Национальный словарный фонд должен способствовать повышению уровня общей грамотности, защите и сохранению государственного языка Российской Федерации.

Депутаты Государственной думы 19 марта приняли в первом чтении законопроект, в соответствии с которым в стране появится единый цифровой ресурс, где будут собраны данные словарей русского языка, созданных за последние три века — от Пушкина до наших дней, сообщается на сайте государственной думы РФ. Это будет бесплатный, общедоступный и верифицированный источник, с помощью которого каждый пользователь сможет проверить правильность написания слов и постановки ударений, узнать значение одного и того же слова в разных контекстах, подобрать синоним или фразеологизм.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, Национальный словарный фонд будет способствовать повышению уровня общей грамотности, защите и сохранению государственного языка Российской Федерации.

На поэтапное создание Национального словарного фонда с 2025 по 2027 годы из федерального бюджета потребуется 182 млн рублей. Работу ведет Институт русского языка им.Виноградова, а координирует — Министерство науки и высшего образования. Первые результаты должны появиться к концу 2025 года.