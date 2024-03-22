Участвующие в СВО сироты получили приоритетное право на получение жилищного сертификата

Участников СВО, имеющие статус детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, получили допгарантии по предоставлению выплаты на приобретения благоустроенного жилья в собственность.

Постановление принято 21 марта на заседании правительства Севастополя, оно разработано во исполнение соответствующей статьи федерального закона.

– В августе 2023 года на федеральном уровне был принят единый порядок для всех регионов, что потребовало приведения регионального правового акта в соответствие с федеральной нормой, – представил проект документа и.о.директора департамента капитального строительства Иван Погодин.

По его словам, теперь сертификаты будут софинансироваться в соотношении 95% из федерального бюджета и 5% — из регионального (прежде это было исключительно из регионального). Правда, как сообщил И.Погодин, при наличия большего количества заявок на получение сертификатов, возможно дофинансирование из регионального бюджета.

Еще одним новшеством стало предоставление льготникам права приобрести жилье в другом регионе. Причем, сумма субсидии считается по ценам Севастополя, установленным Минстроем.