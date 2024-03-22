Стихийных бедствий возможно будет больше

Повышение частоты опасных и стихийных явлений, в том числе большого количества осадков, штормов, возможно на территории Крыма и Севастополя на фоне наблюдаемых глобальных климатических изменений.

Об этом рассказал ТАСС кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Региональные и климатические системы» Севастопольского государственного университета Владислав Евстигнеев.

«В научном сообществе существует представление о том, что в связи с отмечаемыми климатическими изменениями одним из эффектов является увеличение частоты опасных и стихийных явлений. Прежде всего, это штормы, опасные явления по осадкам, учащение случаев экстремальной жары <...> Мы это в том числе отмечаем по нашему региону — Крыму, Азово-Черноморскому бассейну, в смысле осадков экстремальных. Отмечается такая тенденция и, скорее всего, эта гипотеза относительно верна», — сказал собеседник агентства.

Как отметил В.Евстигнеев, анализ подобных тенденций на территории полуострова в долговременной перспективе осложняется из-за отсутствия «длинных исторических рядов» — достаточно объемных массивов данных о климатических наблюдениях. Так, в Крыму есть накопленные за более чем 100 лет данные с ряда метеостанций, относительно надежные данные датируются с 1936 года. Среди главных задач, которые стоят в настоящее время, по мнению кандидата физико-математических наук, — уметь адаптироваться под ожидаемые климатические изменения.

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