Штат бюджетников увеличили на 148 единиц

Дополнительные штатные должности сотрудников государственных учреждений понадобились в связи с вводом в Севастополе в эксплуатацию новых спортивных объектов.

Согласно принятому постановлению местного правительства от 21 марта, общее количество бюджетников в городе увеличивается на 148 единиц.

Как уточнил и.о.директора департамента финансов Алексей Плотников, новые сотрудники нужны для обслуживания зала для борьбы на ул.Гавена, 6, стадиона «Горняк» в Балаклаве и на ул.Сладкова, ФОКов в Верхнесадовом, в Каче и на ул.Шевченко, футбольного поля в Инкермане, бассейна в Загородной балке. В частности, в бассейне вводятся 79 новых ставок, в том числе медработников и технического персонала.

Этим же постановлением увеличена численность сотрудников в ГАУ «Цифровой Севастополь – МФЦ в Севастополе».

По словам А.Плотникова, новые штаты потребуют дополнительных средств, однако предстоящие расходы были запланированы заранее, еще при формировании городского бюджета на 2024 год.