Пока в тубдиспансере стесненные условия

Пациенты с туберкулезом будут лечиться в одноместных и двухместных палатах, оборудованных санузлами и душем. Это произойдет, когда закончится капитальный ремонт стационара Севастопольского противотуберкулезного диспансера.

— В настоящий момент проходит ремонт в половине здания стационара. Мы ожидаем, что в мае-июне он полностью завершится. Это наши отделения со второго по пятый этаж. Пациенты во время ремонта находятся в немножко в стесненных условиях, но в будущем это будут только одноместные и двухместные палаты. Практически все палаты оснащены санузлами, душевыми, светильниками, кнопками вызова персонала, застекленными балконами, — рассказал главный врач Севастопольского противотуберкулезного диспансера в эфире ЦУР Андрей Вербицкий.

Капремонт диспансера начался в 2021 году. Он проходит в три этапа. На сегодняшний день уже отремонтирован Центр лабораторной диагностики. В лабораториях уже работает самое современное оборудование, которое позволяет в 100% случаях поставить верный диагноз.

— Также отремонтированы компьютерный кабинет, кабинет компьютерной томографии (КТ) и рентгенологический кабинет. Они оснащены современным томографом и современным рентген-аппаратом на два рабочих места с элементами искусственного интеллекта. Также в это же отделение получили современный УЗИ-аппарат, — сообщил главный врач диспансера.

По его словам, в ближайшее время планируется приступить к контрастным исследованиям на КТ. Кроме того, китайское оборудование перепрограммируют на работу с российскими реагентами — с их поставкой нет сложностей, исследования станут дешевле и их можно будет делать больше.

Относитесь серьезно

В канун Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, А.Вербицкий напомнил севастопольцам о профилактических осмотрах и здоровом образе жизни.

— До сих пор бытует мнение, что данное заболевание развивается у определенных групп и слоев населения, а у других априори развиться не может. На самом деле, заболевание инфекционное, развиться может у любого человека при иммунодефицитном состоянии, — объяснил главврач.

В группу медицинского риска входят люди, которые болеют СПИДом, язвенной болезнью, сахарным диабетом, системными заболеваниями, например, красной волчанкой и ревматоидным артритом, онкологическими заболеваниями. Есть также группы социального риска — бомжи, мигранты, беженцы, заключенные.

А.Вербицкий советует серьезно относиться к таким симптомам как кашель более трех недель, кровохарканье, беспричинное снижение массы тела, длительно держащейся температуре от 37 до 38 градусов, которая сопровождается потливостью по ночам.