Напомнят о событиях в Мартыновском овраге

Музей героической обороны и освобождения Севастополя в очередной раз приглашает на памятное мероприятие «Мартыновский овраг – рубеж героев».

Мероприятие традиционно пройдет 24 марта (в воскресенье) в Инкермане и будет посвящено 82-й годовщине исторического парада частей 25-й Краснознаменной ордена Ленина стрелковой дивизии имени В.И. Чапаева.

На этот раз не будет театрализованного представления с участием реконструкторов и использованием пиротехники, но отказаться от проведения памятной встречи в целом в музее сочли невозможным.

Сбор участников запланирован на 11.00-11.20, после чего начнется акция с участием школьников «Живая Аллея Героев».

Само памятное мероприятие начнется ровно в полдень. В программе – выступление почетных гостей, учеников школы-интерната №6, возложение цветов к месту расположения командного пункта дивизии. Во время мероприятия будет организована выставка «Легендарная Чапаевская».

Организаторы приглашают принять участие в мероприятии севастопольцев и гостей города и отдать дань памяти бойцам советской армии, ставших образцом стойкости и преданности Отечеству в годы Великой Отечественной войны.

25-я Чапаевская стрелковая дивизия во время обороны Севастополя проявила массовый героизм – 2400 человек награждены боевыми наградами, а трое – пулеметчица Нина Онилова, снайпер Людмила Павличенко и командир миномётной батареи Владимир Симонок — удостоены звания Героя Советского Союза.

Место проведения – Инкерман, Мартыновский овраг, Цыганская балка, 3-й кордон Мекензиевского лесничества. Добраться до места можно на общественном транспорте до конечной остановки маршрута № 103, далее своим ходом по указанной схеме расположения или на собственном автомобиле (GPS-координаты: 44.622288°N 33.641979°E).

Как обычно, организаторы обращают внимание потенциальных участников мероприятия на отсутствие в месте проведения мероприятия организованной парковки для автотранспорта.