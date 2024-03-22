Мужчины скандалили в баре и в магазине

Росгвардейцам дважды за вечер пришлось выезжать по сигналу тревоги в заведения Гагаринского района Севастополя. Сначала успокаивали пьяного дебошира в круглосуточном баре, а потом — спасали сотрудников магазина от агрессивного покупателя.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю, первый вечерний вызов поступил из бара на пр.Октябрьской революции. Один из нетрезвых посетителей начал конфликтовать с другими гостями и персоналом. Затем, разозлившись на требование покинуть заведение, он толкнул дорогостоящую акустическую колонку, которая упала на ноутбук. Дебошира задержали.

Тем же вечером еще один вызов поступил Гагаринского района, на этот раз из магазина. Сотрудники Росгвардии, прибыв на место, стали свидетелями скандала между посетителем и кассиром. Мужчина вел себя агрессивно. Ударил покупателя в ответ на сделанное замечание, а после бросался с кулаками на продавцов и портил магазинный инвентарь. Правонарушителя задержали.

Росгвардейцы передали задержанных дебоширов сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.