Медикам в селах и малых городах будут платить больше

Правительство РФ увеличило размер специальных выплат для медиков, которые работают в небольших населенных пунктах. Врачам из сел и поселков с населением до 50 тысяч человек будут дополнительно к зарплате выплачивать до 50 тысяч рублей.

Постановление об увеличении специальных выплат подписал председатель правительства Михаил Мишустин 20 марта 2024 года. Максимальный размер выплаты теперь зависит не только от занимаемой должности, но и категории населенного пункта, с учетом его численности.

В документе говорится, что до 50 тысяч рублей увеличен размер социальной выплаты для врачей районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, расположенных в населенных пунктах, где проживает не более 50 тысяч человек. Для среднего медицинского персонала — до 30 тысяч рублей.

Для врачей, которые работают в населенных пунктах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек, выплата составит 29 тысяч рублей. Для среднего медперсонала — 13 тысяч рублей.

М.Мишустин отметил, что выплаты в повышенном размере назначаются уже с 1 марта и за текущий месяц медики получат их в апреле. «В целом это затронет более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник», — подсчитал глава кабмина.

Специальные социальные выплаты отдельные категории медработников получают с 2023 года. Повысить их размер правительству поручил президент Владимир Путин. Также глава государства распорядился подготовить решение, которое позволит с 1 апреля повысить до 50% окладную часть зарплаты медицинских работников. На эти выплаты будет направляться не менее 50% фондов заработной платы медорганизаций.