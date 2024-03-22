Крыму выделили средства на компенсацию пострадавшим от ноябрьского шторма

Более 3,2 млрд рублей будет направлено в Республику Крым в качестве возмещения затрат на помощь гражданам, пострадавшим от урагана в ноябре 2023 года.

В ходе заседания Правительства 21 марта рассматривался вопрос о поддержке регионов, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба рравительства России. Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что в конце прошлого года Крым столкнулся с неблагоприятными погодными условиями. Ураганный ветер, шторм и сильные дожди вызвали подтопление жилых домов. Стихия затронула свыше 300 тысяч человек. Тогда президент поручил внимательно разобраться, какая помощь требуется. В результате были организованы единовременные выплаты и выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости.

«Принятое решение позволило пострадавшим жителям восстановить домашнее хозяйство и начать ремонт повреждённого жилья. Направим сегодня на эти цели региону около 3 млрд 260 млн рублей, чтобы компенсировать расходы бюджета субъекта», — подчеркнул председатель Правительства.

В тексте постановления отмечено, что опасные метеорологические явления в ноябре прошлого года, приведшие к разрушением, также затронули территории Донецкой Народной Республики и города Севастополя.