Дом-музей Константина Коровина открыли в Гурзуфе

Музей организовали на вилле художника «Саламбо», где он в разные годы принимал своих друзей: Федора Шаляпина, Максима Горького, Илью Репина и многих других.

Авторами идеи создания дома-музея художника стали актер Сергей Жигунов и его супруга Виктория. Проект реализовывался при поддержке Фонда Президентских грантов, помощь в создании экспозиции оказали сотрудники Третьяковской галереи, Русского музея, коллекционеры и собиратели.

«Пока здесь четыре комнаты, но в планах супругов — расширить экспозицию и, главное, полноценно вдохнуть творчество и искусство в это место, как это было при Коровине»,— отметила Я.Павленко.

Для жителей Гурзуфа музей будет бесплатным.

Русского художника К.Коровина (1861– 1939) называют «Моцартом живописи»: его картины пронизаны всепроникающим светом и радостью бытия.

В период с 1910 по 1917 год художник много времени проводит в гурзуфском доме. Это один из самых плодотворных периодов его творчества. Здесь он создает солнечные пейзажи, утопающие в благоухающей зелени и цветах.

В 1904 году художник гостил у друга юности Антона Чехова в Гурзуфе, где писатель на базе скромной татарской сакли построил дом. Вот тогда К.Коровин и принимает решение выкупить участок земли неподалеку от дома Чехова и обустроить там собственную виллу. В 1911 году строительство дома было завершено.

Виллу художник назвал «Саламбо» в память о балете по роману Флобера, к которому он рисовал декорации для Большого театра.

После революции виллу национализировали. В 1923 году художник эмигрировал в Париж и завещал виллу «Саламбо» русским художникам.