Детей в Хмельницком пересчитают к осени

Решение, появится ли детский сад в Хмельницком, будет принято в сентябре. К тому времени планируется собрать данные о количестве жителей села, нуждающихся в дошкольном образовании.

Тему о строительстве детского сада в селе Хмельницкое снова обсудили в Заксобрании на заседании постоянного комитета по образованию, науке, культуре и спорту, сообщили в пресс-службе городского парламента. Впрочем, все депутаты сгласны, что детсад в селе нужен. Осталось только проработать вопросы о том, как это сделать.

«Были высказаны различные предложения. Все они, безусловно, нуждаются в доработке. Необходимо закрепить участок под будущий объект в Генплане, вносить изменения в целевую программу, закладывать финансирование, разрабатывать проект и так далее», — подытожила обсуждение председатель комитета Елена Глотова.

По словам члена комитета по образованию, науке, культуре и спорту Алексея Климова, важные стратегические решения будут приняты в сентябре «после анализа количества нуждающихся в дошкольном и школьном образовании жителей села Хмельницкое и близлежащих сел».

Строительства нового детского сада в Хмельницком уже не один год добиваются его жители. Старый был закрыт почти 30 лет назад и реконструировать его городские власти не собираются. На земле, на которой расположено аварийное здание, агрофирма «Золотая балка» хочет построить жилье для своих сотрудников. Но такой расклад совсем не устраивает селян, которые обращались в различные инстанции и, наконец, нашли понимание у депутатов.