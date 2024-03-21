За ложный донос женщину отправили в колонию

Жительницу Севастополя приговорили к реальному сроку — полутора годам лишения свободы за то, что она написала ложное заявление в полицию о краже сумки. Мотивами такого поступка было чрезмерное злоупотребление спиртным.

Севастопольский городской суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении ранее судимой 56-летней местной жительницы. Нахимовский районный суд признал ее виновной в заведомо ложном доносе о преступлении, но женщина пыталась оспорить приговор. Оказалось, что в июле прошлого года она, изрядно выпив, решила ночью обратиться в полицию. И там сообщила, что у нее украли сумку с документами, мобильным телефоном, деньгами и ключами от квартиры.

В полиции женщину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но она все равно написала заявление. Правоохранительные органы провели проверку и выяснили, что такого факта не было. Зато уголовное дело завели на саму заявительницу.

«В судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным обвинением и вину признала. Районный суд пришел к выводу о виновности подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления и по совокупности с ранее совершенным преступлением, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе суда.

Севастопольский городской суд, изучив ситуацию, с наказанием районного суда согласился.