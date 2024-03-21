За 1,2 млн рублей обещал помочь закрыть уголовное дело

Суд вынес приговор в отношении 57-летнего жителя Севастополя за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Он потребовал у знакомой 1,2 миллиона рублей за якобы помощь родственнику.

В октябре 2023 года злоумышленник пообещал знакомой помощь в прекращении уголовного преследования ее родственника, который находился под стражей. За свои услуги он потребовал более 1,2 млн рублей. При этом мужчина не имел никакого отношения к правоохранительным органам и выполнить обещание не мог, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Женщина решила не связываться с мошенником, а обратилась в ФСБ. Расследование провел следственный отдел регионального УФСБ России. Ленинский районный суд Севастополя признал злоумышленника виновным и приговорил его к трем годам и двум месяцам отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.