Вынесен приговор грабителям наркоторговцев

Вооруженные члены преступной группировки с 2017 по 2019 год в Севастополе промышляли разбоями, грабежами и вымогательством. В суде они заявили, что поступали правильно, так как «наказывали» наркоторговцев.

«В ходе судебного следствия, которое длилось на протяжении трех лет, судом исследованы 37 томов уголовного дела, допрошены многочисленные свидетели, эксперты и потерпевшие, прослушаны аудио – записи с разговорами злоумышленников», — сообщили в пресс-службе Балаклавского районного суда.

Пока длилось следствие, члены ОПГ угрожали свидетелям, даже тем, кто находился «за решеткой». В отношении некоторых потерпевших были применены меры государственной защиты. В судебном заседании ни один из подсудимых не признал себя виновным — все они заявили, что поступали правильно, так как совершали разбойные нападения на наркоторговцев.

В преступной группе из пяти человек, в том числе, ранее судимых, роли были четко распределены между собой. В их арсенале было оружие, а среди преступлений — незаконное лишение человека свободы.

Несмотря на все сложности судебного процесса, Балаклавский районный суд вынес членам ОПГ приговор. Все они отправятся в колонии строго режима. Организатору преступной группы назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, каждому исполнителю — свыше шести лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.