Выбирают территории для благоустройства

Проголосовать за территорию, которую будут благоустраивать в 2025 году, севастопольцы могут до 30 апреля. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Голосование за благоустройство общественных пространств стартовало 15 марта по всей стране.

На выбор предложены территории во всех 10 муниципальных образованиях Севастополя. И горожане активно в голосовании участвуют. Например, обустройство зеленой зоны в 5-микрорайоне по улице Молодых Строителей выбрали 470 севастопольцев, а за территорию возле дома №40 на улице Павла Корчагина на данный момент проголосовало 634 человека. И там, и там предлагается уложить плитку, установить фонари, новые скамейки и урны.

Голосование традиционно проводиться на платформе 92.gorodsreda.ru, а также с помощью волонтеров в пунктах проведения голосования.

В Ялте и Симферополе выбирают одну из трех территорий

Ялтинцам для голосования предложили три общественных пространства: парк «Ясная поляна» в Гаспре, сквер «Городской сад» в Ялте или зону отдыха в Гурзуфе.

В Симферополе выбирают между «Детским парком», сквером 200-летия Симферополя и парком им.Т.Шевченко.