В финале детского «Словотворения» прозвучали 30 актерских монологов

Третий по счету, фестиваль-конкурс этого года собрал рекордное количество участников. Всего было подано 93 заявки, из которых экспертный совет отобрал 30. Большинство ребят занимаются в театральных студиях города, некоторые к выступлению готовятся сами. Так или иначе, они все поразили зрителей и членов жюри неожиданным выбором материала.

Среди прозвучавших произведений было немало современных. Безусловно, ребятам помогают взрослые, но то, что и как они делают, достойно того, чтобы это увидеть и услышать. Ведь организаторы не устают повторять, что «Словотворение.Дети» — это не конкурс чтецов, а фестиваль монологов.

Всех участников разделили на две возрастные группы: до 11 лет и от 12 до 18-ти. В этом году конкурс помолодел на год — самому юному участнику только-только исполнилось шесть лет. При этом, как изначально сочли организаторы, его исполнение по искренности и мастерству не уступает 11-летним, выступающим с ним в одной возрастной категории.

Среди конкурсантов — ребята, занимающиеся в театральных студиях ТБМ, «ФАРТ», «Пятое маября», в медиастудии «Чердак» при Станции юных техников, в школьных театрах «Восхождение» (школа №48) и «Возрождение» (гимназия №5). Новым участником конкурса стала театральная студия Севастопольской школы искусств.

Как рассказал заслуженный артист России, педагог дополнительного образования Малой академии наук в Севастополе, руководитель творческого объединения «Театр «Пятое Маября» Виталий Таганов, его коллектив на конкурсе представляли два юных артиста: Екатерина Карпович и Даниил Поволоцкий.

— «Словотворение» интересно тем, что каждый ребенок может максимально раскрыть свой психофизический настрой, здесь можно все: кричать, махать руками, бегать по сцене... — сказал В.Таганов.

Все 30 монологов прозвучали на сцене СевТЮЗа 20 марта. Результаты члены жюри под председательством художественного руководителем СевТЮЗ Людмилы Оршанской будут объявлены на следующий день, 21 марта. Оценивается выразительность, соответствие материала возрасту, осмысление монолога, а также развитие природных данных исполнителя.

Известно, что из 30 участников (по 15 в каждой возрастной группе) победителями фестиваля станут по три участника в младшей и старшей категориях, еще один финалист станет обладателем гран-при.