Состояние аттракционов будут контролировать

Положение о региональном государственном контроле и надзоре за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов на территории Севастополя принято 21 марта на заседании правительства города.

Как пояснила директор департамента сельского хозяйства и лицензирования Наталия Скорюкова, документ позволит проводить профилактические и контрольные мероприятия для предупреждения нарушений и нанесения вреда жизни и здоровью граждан при эксплуатации аттракционов.

По словам чиновницы, положение о контроле и надзоре разработали после принятия Законодательным собранием Севастополя соответствующего закона.