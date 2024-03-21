Работа «Цифровых инноваций» налаживается, но с трудом

Севастопольцы продолжают жаловаться на работу предприятия «Цифровые инновации», которое с февраля рассылает платежки за коммунальные услуги вместо ЕИРЦ. В самой компании говорят, что всегда готовы ответить на вопросы жителей.

— Часть нашего дома получила квитанции от «Цифровых инноваций», а часть — почему-то нет, включая меня. Я начинаю беспокоиться — сегодня 21 марта, а на самой квитанции написано, что оплатить платеж нужно до 20-го числа. И такая ситуация еще у нескольких моих соседей. В прошлом месяце квитанцию мне принесли 19-го, — позвонил в «Севастопольскую газету» читатель Владимир Николаевич.

И это не единичная жалоба на работу нового оператора по сбору платежей. Севастопольцы активно оставляют сообщения в Телеграм-канале вице-губернатора Севастополя Евгения Горлова.

«Цифровые инновации до сих пор не смогли внятно сказать почему коммуналка выросла почти в два раза. Жду уже неделю комментариев по расчетам. Сплошные отписки в личные сообщения», — пишет одна жительница города.

Другая просит городское руководство «помочь в открытии кассы для оплаты ЖКУ в Нахимовским районе». Проблема заключается в том, что кассу ЕИРЦ на Горпищенко, 44 закрыли и теперь потребителям приходится ездить «через весь город на ул.Токарева и Дмитрия Ульянова». Жалуется, что два месяца получаются слишком большие суммы за отопление, при этом не указаны текущие и предыдущие показания счетчиков.

В самой компании «Цифровые инновации» на вопрос корреспондента «Севастопольской газеты» признались, что с доставкой квитанций некоторые проблемы существуют, но все решаемо.

— Мы всегда готовы ответить на все вопросы, проконсультировать, объяснить. Можно по телефону узнать сумму платежа и оплатить коммунальные услуги через банковское приложение, — сказали в компании.

С февраля 2024 года Единый платежный документ за ЖКХ севастопольцам приходит от новой частной компании — «Цифровые инновации». Государственное унитарное предприятие «Единый информационно-расчетный центр» закрылось. Городские власти почему-то решили поручить рассылку и прием платежей за коммунальные услуги частникам.