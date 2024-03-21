Проезд по Таврической набережной не открыли

Запрет на передвижения всех транспортных средств по западной стороне Балаклавской бухты — Таврической набережной и улице Мраморная будет действовать до 1 февраля 2025 года.

Приказ департамента транспорта Севастополя об этом, опубликован на сайте городского правительства.

Ограничения связаны с продолжающимся строительством яхтенной марины в Балаклаве, которое ведет ПАО «Мостотрест». Работы подрядчик начал два года назад, в марте 2022 года. С тех пор это уже третье продление сроков на запрет передвижения по Таврической набережной.

Право проезда или прохода по спецпропускам имеют спецтехника, аварийные и спасательные службы, проживающие на закрытой территории балаклавцы и сотрудники расположенных там организаций.

Марина на 600 яхт в Балаклаве строится по поручению Президента.