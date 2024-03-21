Объявлены официальные итоги выборов Президента России

Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей. За действующего Президента проголосовали 76 миллионов 277 тысяч 708 граждан России.

Выступая в четверг, 21 марта, на заседании Центральной избирательной комиссии РФ ее глава Элла Памфилова объявила официальные итоги голосования на выборах президента РФ.

Действующий президент РФ В.Путин на прошедших выборах главы государства набрал 87,28%, за него проголосовали 76 277 708 человек.

На втором месте Николай Харитонов, за него отдали голоса 3 768 470 избирателей, это 4,31%. За Владислава Даванкова — 3 362 484, — 3,85%. За Леонида Слуцкого — 2 797 629 человек — 3,2%.

За рубежом многие соотечественники также поддержали В.Путина. Он победил в голосовании на выборах в США, Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении, добавила Э.Памфилова.

По результатам выборов президента В.Путин обратился к гражданам России: «Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах».