Начинаются смотрины кандидатов в заксобрания

Преимущество — у участников СВО. Из них будут формировать будущую политическую элиту страны.

«Единая Россия» начинает подготовку к праймериз — предварительному голосованию. Оно пройдет с 20 по 26 мая в регионах, где осенью предстоят выборы законодательной власти. Севастополь — в их числе.

Регистрировать избирателей начнут с 15 апреля до 24 мая, а итоги выборов кандидатов на выборы подведут 28 мая.

Старт процедуре предварительного голосования «Единой России» (ПГ) дал секретарь Генсовета Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета. Сам он стал уполномоченным на выборах депутатов Законодательных собраний Севастополя и Петербурга, сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

По поручению Президента при проведении предварительного голосования в этом году особое внимание уделят участникам СВО.

«В Послании Президент совершенно справедливо сказал об участниках СВО, как о новой элите – людях, которые должны занимать ведущие позиции во власти, бизнесе, госкомпаниях. «Единая Россия» еще в прошлом году начала активно вовлекать их в политику. Многие из тех, кто вернулся с фронта, по итогам единого дня голосования в прошлом году стали депутатами различного уровня», — объяснил А.Турчак.

Региональные отделения партии окажут кандидатам-участникам СВО максимальную поддержку при подготовке к праймериз и затем — в избирательной кампании.

«В этом году каждому такому кандидату по результатам предварительного голосования будет автоматически присваиваться 25% к полученным голосам избирателей», — рассказал А.Турчак.

Ранее глава севастопольского отделения «Единой России» губернатор Михаил Развожаев призвал однопартийцев получить по итогам выборов депутатов абсолютное большинство в Законодательном собрании, которые должны состояться в сентябре текущего года.

«У нас будет достаточно серьезный политический сезон. Вы знаете, что у нас будут избираться в законодательное собрание Севастополя. Наша задача, безусловно, чтобы партия «Единая Россия» взяла абсолютное большинство мандатов и заняла абсолютное большинство мест в парламенте. Для того, чтобы дальше продолжать эффективную работу», — заявил М.Развожаев.