Канатную дорогу на Ай-Петри опробовали после ремонта

«С огромным удовольствием приняла участие в запуске и поднялась на плато», — написала Я.Павленко в соцсетях. Она осмотрела и территорию в 5,5 га на Южнобережном шоссе в районе поворота на Кореиз.

«До 1 мая здесь появится welcome-центр с кассами, санузлами, парковкой на 250 машин и местами для автобусов — экскурсионных и тех, что будут курсировать до средней станции канатной дороги и обратно, — уточнила глава Ялты. В перспективе именно от этой площадки будет начинаться новая канатная дорога на Ай-Петри, которая на данный момент находится в стадии проектирования.

«Сегодня же увидели ее новый логотип, в котором объединились горы, наш прекрасный заповедник и море. Этот проект, реализуемый инвестором, безусловно, станет еще одним ярким туристическим «магнитом» региона», — заметила Я.Павленко.

Ялтинская канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри», открытая в 1987 году, изначально имела два участка длиной в 1300 и 1600 метров. Нижний — от Мисхора теперь закроют. Подъем на вершину будет начинаться от промежуточной станции «Сосновый бор».