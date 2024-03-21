Ищут стоматологов, сметчиков, механиков и водителей

В Севастополе стоматолог-ортопед может зарабатывать под 200 тысяч рублей в месяц. Эта профессия возглавила топ-5 высокооплачиваемых вакансий от регионального Центра занятости населения.

«В региональном банке вакансий службы занятости сейчас представлено 80 вакантных мест для врачей различной специализации с зарплатой до 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе городского Центра занятости.

Второе место в рейтинге предлагаемых зарплат у операторов станков с программным управлением. Таким специалистам работодатели готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен иметь опыт работы свыше трех лет и высшее образование.

На третьем месте — специалисты по составлению и проверке сметной документации. Строительная компания предлагает зарплату от 120 до 150 тысяч рублей и полный соцпакет такому кандидату, но опыт работы должен быть больше — от пяти лет.

Механикам ДВС (аббревиатура расшифровывается как «двигатель внутреннего сгорания») работодатели готовы платить от 110 до 130 тысяч рублей.

«Замыкает пятерку рейтинга вакансия водителя. На портале «Работа России» представлено более 200 таких вакансий с зарплатой до 100 тысяч рублей. К примеру, ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» предлагает водителям троллейбусов и автобусов зарплату от 60 до 100 тысяч рублей, стипендии на переобучение, транспортные льготы», — сообщили в пресс-службе.

Центре занятости отметили, что севастопольцам доступны свыше 3,7 тысяч вакансий от местных работодателей. Треть из них — предложения с зарплатой выше 50 тысяч рублей.