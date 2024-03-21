Два инспектора ДПС обвиняются в получении взятки

Полицейские подозреваются в получении взятки. За 50 тысяч рублей они обещали не привлекать к ответственности уехавшего с места ДТП водителя.

«Водитель на автомобиле «Ниссан», двигавшийся по проспекту Генерала Острякова, допустил столкновение с припаркованным вдоль проезжей части автомобилем «Нива» и скрылся с места ДТП, тем самым совершив административное правонарушение. Сотрудники полиции нашли нарушителя, потребовали от него взятку, получив 50 тысяч рублей за непривлечение к ответственности», — сообщили в ГУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

В настоящее время по факту коррупции возбуждено уголовное дело. Один из автоинспекторов заключен под стражу, второй находится на подписке о невыезде. Следователи проверяют, причастны ли подозреваемые к другим противозаконным действиям.

При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители — привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили в УМВД России по Севастополю.