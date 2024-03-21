Чиновников будут учить реально, а не формально

Обучение муниципальных чиновников обещают перевести в реальный формат, а не так как было прежде, когда вместо знаний и навыков выдавали только дипломы.

Постановление, принятое 22 марта на заседании правительства Севастополя, обеспечит программы дополнительного образования и повышение квалификации 56 муниципальным служащим и лицам, занимающим муниципальные должности по программам информационной безопасности, профилактике терроризма, вопросы противодействия коррупции в сфере закупок.

— Мы обычно выделяем деньги. Есть перечень университетов, которые такие модули предлагают, они часто в дистанционном формате получают сертификаты в Москве. В этом году давайте программу организуем по другому принципу — только очное участие, контроль присутствия на этих курсах. Чтобы университет наш подготовил хорошие программы, чтобы департаменты их проконтролировали, чтобы это было реальная учеба, а не просто получение бумажки, которую в портфолио положат, — отреагировал на представление документа губернатор Михаил Развожаев.

О том, как это получится организовать, он попросил доложить.