Железную дорогу строили под обстрелами

Железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым вдоль берега Азовского моря начнет полноценно работать до конца 2024 года, а грузовые поезда уже курсируют.

Восстановление дороги началось в сентябре прошлого года и проходило в экстремальных условиях.

«Только сегодня утром мне доложили, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы поедут прямо в Севастополь. И это будет еще одна, альтернативная дорога — вместо Крымского моста», — объявил президент РФ Владимир Путин 18 марта на концерте-митинге в честь 10-летия Русской весны.

Работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начались в сентябре 2023 года. За это время дорожники ФГУП «Железные дороги Новороссии» проложили участок протяженностью 63 км и восстановили 140 км путей. Это первый этап проекта. Еще два будут завершены до конца 2024 года. Они предусматривают прокладку тупиков и развязок для трасс, возведение помещения для дежурных на станциях и ряд других работ.

«Восстановление дороги шло в экстремальных условиях, буквально под огнем. Постоянные были обстрелы, прилеты. Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать, и мы будем перевозить по ней грузы, а потом и пассажиров», — рассказал первый заместитель руководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.

Грузовые поезда курсируют по новому маршруту с 15 марта. Пассажирское сообщение будет возобновлено после нормализации обстановки в этом регионе.

«Запуск этой дороги создаст хороший экономический эффект: наладит логистику между новыми регионами, Крымом и остальной частью России. В этом направлении пойдут грузы в первую очередь с товарами, которые необходимы для мирных жителей Новороссии — стройматериалы для восстановления зданий, предметы быта, продукты и многое другое. Плюс, это дополнительные рабочие места для местных жителей», — отметил руководитель Росжелдора Алексей Дружинин.

Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Железная дорога стала альтернативой действующей автомобильной трассе. Строительство и восстановление путей велось силами ФГУП «Железные дороги Новороссии».