В Лондоне предъявили обвинения жене и брату экс-губернатора Севастополя

Прокуратура Британии предъявила обвинения в нарушении санкционного законодательства жене и брату экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Сам Д.Овсянников обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций, сообщили ТАСС в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NSA).

46-летняя Екатерина Овсянникова обвиняется в четырех эпизодах нарушения санкционного законодательства, 46-летний Алексей Овсянников — в шести. Все вменяемые им правонарушения связаны с «участием в деятельности для обхода санкций Великобритании и предоставлением средств и экономических ресурсов подсанкционному лицу». Сейчас они отпущены под залог, суд состоится 8 апреля.

Дело в отношении Д.Овсянникова начнут рассматривать в суде Лондона в марте 2025 года. Задержанного в январе текущего года экс-губернатора Севастополя в феврале освободили под залог. Он не имеет права приближаться ближе чем на 500 метров к портам, вокзалам и аэропортам и покидать свой дом с 21.00 до 5.00, а также должен носить электронный браслет и сдать российский и британский паспорта.

Д.Овсянников занимал должность губернатора Севастополя в 2017-2019 годах, затем был назначен замглавы Минпромторга. В 2020 году его уволили с должности и исключили из «Единой России» из-за скандала в аэропорту Ижевска. В 2017 году он попал под санкции ЕС и Великобритании. В 2022 году Совет ЕС исключил его из санкционного списка, но британские ограничительные меры остались в силе.