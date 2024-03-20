Троллейбус на переходе насмерть сбил пешехода

Севастопольская полиция проводит проверку по факту ДТП с участием троллейбуса, в котором погиб 27-летний мужчина. Трагедия произошла на пешеходном переходе на пр.Генерала Острякова 20 марта.

«По предварительным данным Госавтоинспекции, сегодня около 8 часов 05 минут в районе дома №13 на проспекте Генерала Острякова, 43-летний водитель троллейбуса произвел наезд на 27-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения троллейбуса», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Пешеход от полученных травм скончался на месте, еще до прибытия скорой помощи. Сейчас полиция опрашивает очевидцев ДТП. Планируется изъять записи с камер видеонаблюдения и назначить необходимые экспертизы.

Прокуратура Севастополя взяла на контроль ход этой проверки.

В пресс-службе прокуратуры уточнили подробности ДТП: троллейбус следовал по маршруту №12 от остановки общественного транспорта «Кинотеатр Москва» в сторону центра города. Погибший молодой человек 1996 года рождения.