Таможенники не дали отправить контрабанду в Великобританию

Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли контрабанду продукции военного назначения из Крыма в Великобританию.

53-летний коммерсант отправил из Симферополя за границу посылку с запрещенными товарами. При оформлении отправлений, мужчина указал, что товары имеют гражданское назначение.

В Москве на основании ориентировки Южной оперативной таможни на таможенном посту Центральной почтовой таможни посылку задержали и направили на экспертизу. В посылке оказались противоосколочный бронежилет и спецобмундирование военнослужащих — огнестойкие костюмы. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству установила, что пересылаемая продукция относится к товарам военного назначения и состоит на вооружении российской армии.

Согласно российскому законодательству физическим лицам запрещается осуществлять внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения. Возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда иного вооружения», которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.