Студентки СевГУ вошли в ТОП-100 по дизайну

Студенты Севастопольского государственного университета Елизавета Сурнова и Валерия Тимченко стали лауреатами первой степени Национальной премии «Отлично! ТОП-100» в области дизайна по итогам 2023 года.

Девушки представили работы «Дизайн-проект организации парка в городской среде» и «Дизайн-проект арт-кластера», сообщает пресс-служба университета. Так, Е.Сурнова предложила свой проект по благоустройству городской среды, включающий организацию парковой зоны, а В.Тимченко — проект арт-кластера, который объединяет бизнес и творчество. Их проекты оценивали в категории лучших бакалаврских работ.

Национальная премия присуждается лучшим выпускникам вузов России в различных направлениях дизайна и архитектуры, с целью выделить лучших молодых дизайнеров и архитекторов.