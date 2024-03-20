Подсластитель стевия останется в продаже. Слухи о его запрете связаны с изменением технического регламента — по сути, нового подхода к оформлению документов.

«На самом деле стевию не запретили. В СМИ поступила некорректно интерпретированная информация. Остаются разрешенными стевиолгликозиды с индексом Е960. Это те самые сладкие компоненты стевии, из-за которых мы применяем ее как безопасный подсластитель в пище. И их никто не запретил», — пояснила эксперт портала Роскачество Ольга Косникова.

Новость о якобы запрете стевии наделала много шума. Особенно были встревожены диабетики, которые часто используют стевию в своем питании. К тому же появилась информация о вреде этой добавки в пищу — но и это оказалось просто слухом.

«Сладкие вещества в составе стевии — стевиолгликозиды хорошо изучены и признаются безопасными во всем мире. Стевия хорошо сочетается с другими подсластителями. Стевия рекомендована людям с диабетом для контроля содержания сахара в крови. Доказано, что она не повышает инсулин, так как не является простым сахаром по строению и усваивается не как сахар», — пояснила О.Косниченко.

Придется менять этикетки

В принципе, для потребителей ничего не изменилось. Есть только сложности у производителей, которым придется привести документы в соответствие и поменять этикетки. Впрочем, и для них есть переходный период — 36 месяцев, рассказал «Севастопольской газете» директор предприятия «Стевия» Александр Брежнев. Компания выращивает и перерабатывают стевию в Крыму.

— Конечно, стевию никто не запретил, как невозможно запретить картошку или помидоры. Изменения касаются только техрегламента, сейчас мы оформляем необходимые документы. На этикетках появится обозначение Е960 стевиолгликозиды, но мы 36 месяцев имеем право распродавать продукцию со старыми этикетками, — рассказал А.Брежнев.

Впрочем, бояться веществ с Е-индексом не стоит, говорят эксперты Роскачества. Это не какая-то страшная химия, а максимально изученные безопасные вещества, многие из них имеют природное происхождение. Е-добавки постоянно проходят переоценку безопасности, а обозначение «Е» расшифровывается всего лишь как «Европа».

В техническом регламенте устранили неточность. Раньше листья стевии или ее экстракт признавались пищевой добавкой, но растение не может быть пищевой добавкой. Как, к слову, и картошка. Ее вывели из регламента пищевых добавок и добавили в регламент, который контролирует Е-добавки.

— Наше предприятие сотрудничает с севастопольским хлебокомбинатом, которое выпекает темный хлеб — он прекрасно подходит для питания диабетиков. Стевия вообще очень полезна для всех людей, а у нас бережное производство, сохраняются все витамины и микроэлементы, в отличие от продукции, которую привозят из Китая. Может быть только одно противопоказание — индивидуальная непереносимость, — объяснил А.Брежнев.

Родина стевии — Южная Америка. Растение слаще сахара в 300 раз названо в честь испанского ботаника Педро Стевуса, описавшего его в 16 веке. Но в русских источниках название стевии ассоциируют с основателем Никитского ботанического сада Христианом Стевеном.