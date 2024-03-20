Соревновались севастопольские и крымские водители троллейбусов

В ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова» состоялся конкурс-соревнование водителей троллейбусов «В единстве – сила», который организаторы назвали самым крупными и единственным в Крыму.

Как заявил директор предприятия Денис Будыш, в стране проводится много соревнований по вождению автотранспорта, чего не скажешь об электротранспорте. То есть, в Севастополе водители троллейбусов соревновались не раз, но нынешние соревнования принципиально отличаются от тех, когда за право называться лучшими боролись команды двух севастопольских депо. На этот раз конкурс получил статус межрегионального — на старт вышли водители троллейбусов из Севастополя и Республики Крым — две команды по шесть человек в каждой, плюс по одному запасному. Также пригласили представителей Ространснадзора.

— Мы хотим показать, как мы безопасно и качественно умеем управлять транспортными средствами, рассказать о предприятии, погрузиться в историю транспортной работы, — предварил проведение конкурса Д.Будыш.

Участники показывали мастерство в трех соревновательных этапах: на знание правил дорожного движения, проверку технических знаний об устройстве троллейбуса, а также практики вождения троллейбуса.

Хрупкая на вид водитель троллейбуса 1-го класса Анна Черкасова участвует в подобных соревнованиях не впервые. Но сегодня она — единственная женщина-водитель. Говорит, что просто выбирали лучших. Работает на разных маршрутах: 20, 19, 9, 17.

— Для меня самое сложное – не волноваться. Мы все можем, но результат все равно будет рандомным — насколько бы мы все хорошо не делали, фактор случайности никто не отменял, — поделилась перед началом соревнований А.Черкасова.

Анатолий Михневич работает на маршруте №10-К. Говорит, что сложность маршрута определяется его длиной и тем, что часть маршрута проходит на автономном ходу. А еще — узкими участками дороги на маршруте и частым столпотворением пассажиров при посадке на конечной остановке. Сам А.Михневич выступает в соревнованиях водителей четвертый раз, но в региональных — впервые.

— Так как мы все занимаемся вождением ежедневно, с практикой у нас намного проще, чем с теорией. Речь даже не об отсутствии знаний, а о некотором волнении, которое все равно присутствует, — поделился А.Михневич.

После жеребьевки участники отправились в учебный комбинат предприятия, где довольно быстро прошли компьютерное тестирование на знание ПДД и получили зачет по техническому устройству троллейбуса.

Самая зрелищная часть конкурса — вождение — началось после тестового этапа, который был организован специально для крымчан. Только после того, как они опробовали машины и площадку коллег, начались основные заезды.

Разумеется, работники предприятия сплотились в группу поддержки. Несмотря на довольно холодную погоду, они вышли на площадку проведения соревнований с флажками и плакатами: «Севастополь, вы — лучшие!».

Всего было 12 соревновательных заездов, по количеству конкурсантов. Они выполняли выезд на площадку, въезд в гараж, подъезд к остановке, вождение змейкой, после чего машины под одобрительные возгласы болельщиков следовали за поворот, к стоп-линии.

— Самое главное при выполнении этих элементов — скорость и безошибочность, но правильность — в приоритете, — объяснил начальник учебного комбината ГУП «Севэлектроавтотранс» Олег Гурков.

Члены жюри также оценивали работу в салоне. Один из них, находясь в машине, фиксировал, насколько грамотно водитель объявляет остановки, а также проявляет свои знания города. Это необходимо на тот случай, если в машине отсутствует автоматическая трансляция или по какой-то причине она не работает. По словам О.Гуркова, на этот счет с водителями в учебном комбинате также проводятся занятия, частью которых становится изучение вопросов этики общения с пассажирами, и истории города.

Для выполнения еще одной непростой обязанности — взимания платы за проезд — водителей также учат на курсах, со сдачей соответствующих зачетов. Однако этот аспект их деятельности в конкурсную программу не включен.

Спустя несколько часов после начала соревнований жюри подвело итоги конкурса: победила команда севастопольцев.