Севастопольскую ТЭЦ отдадут в концессию

Старейшая на полуострове теплоэлектростанция вошла в перечень объектов, в отношении которых в текущем году планируется заключение концессионных соглашений.

Предполагается, что котельное хозяйство Севастопольской ТЭЦ будет реконструировано концессором за счет собственных средств, и она сможет обеспечивать потребителей тепловой энергией в объеме не менее 30 тысяч Гкал в год через единую теплоснабжающую организацию.

Реализация проекта позволит сократить расход топлива примерно в четыре раза. В зависимости от объема инвестиций и роста тарифа концессия может быть оформлена на срок от 15 до 40 лет. Отдать ТЭЦ в частные руки власти города пытались и раньше, но тормозом являлось отсутствие в Севастополе долгосрочных тарифов.

ТЭЦ — тепловая электростанция, которая производит электрическую и тепловую энергию в централизованных системах теплоснабжения.

Пуск Севастопольской теплоэлектростанции, расположенной в Инкермане, состоялся в декабре 1936 года. Тогда она называлась Государственной районной электростанцией — ГРЭС. В годы Великой Отечественной войны электростанция была разрушена, оборудование вывезено в Германию. ТЭЦ была восстановлена в 1951 году и продолжила снабжать электроэнергией и теплом жизненно важные объекты города, Черноморского флота, а также городов Крыма.

В последнее время ТЭЦ электроэнергию не вырабатывала, а снабжала теплом дома Инкермана и части Корабельной стороны Севастополя.

Справка

Концессия — форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает передачу государственного имущества на определенный срок частному инвестору, который должен осуществить строительство (реконструкцию) переданного имущества и имеет право получать доход от его использования.