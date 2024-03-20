Паромы не будут ходить 11 дней

Движение паромов на линии «Артбухта – пл.Захарова» приостанавливается с 21 по 31 марта. Это связано с плановыми ремонтно-восстановительными работами на причале №11 на Северной стороне.

Причал на пл.Захарова был сильно поврежден во время шторма в конце ноября прошлого года. Оперативно ввели в строй ту часть, где причаливают катера. Теперь очередь дошла и до паромов.

В соответствии с рекомендациями, которые были даны по результатам комплексного водолазного обследования, с 21 по 31 марта будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на паромной части причала №11, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

При этом пассажирские катера на линии от Графской пристани до пл.Захарова будут работать в штатном режиме, согласно расписанию.

Возобновить движение паромов через бухту планируется с 1 апреля 2024 года.