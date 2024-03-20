Парад тюльпанов начнется 27 марта

Парад тюльпанов наступившей весны откроется 27 марта, сообщается на страничке в соцсетях Никитского ботанического сада (НБС). В настоящее время уже завершается подготовка цветов к выставке.

Интересно, что из-за слишком теплой зимы некоторые сорта тюльпанов расцвели еще в середине февраля. Именно поэтому устроителям выставки пришлось поторопиться.

По информации НБС, в этом году посетители смогут насладиться видом 159 садовых классов, из которых 40 прежде никогда не выставлялись.

Как обычно, посетителей ждут несколько сюрпризов, неожиданных и традиционных. Так, в очередной раз будет предложено выбрать генерала Парада тюльпанов.