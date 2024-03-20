Дорогу через Ай-Петри будут перекрывать с вечера до утра

От Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су (км 65+000 – км 69+900) движение будет осуществляться в реверсивном режиме с 25 марта по 30 апреля 2024 года.

От водопада Учан-Су до с.Охотничье (км 49+600 – км 65+000) будет закрыт сквозной проезд с 16.00 до 10.00 в будние дни и с 18.00 до 9.00 в выходные и праздничные дни с 13 мая по 31 июля 2024 года.

Служба автомобильных дорог Республики Крым водителей учитывать данную информацию при планировании поездок.