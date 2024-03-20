Бригадир рыбаков-браконьеров скрывался от следствия три года

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении организатора браконьерской группы, который три года скрывался от следствия. Вместе со своими подельниками он выловил в Азовском море еще в 2021 году 67 осетров, двух белуг и трех севрюг.

«Следователем по особо важным делам установлено, что бригадир рыбопромысловой бригады, житель села Войково, в начале 2021 года на территории села Курортное Ленинского района организовал группу из пяти местных жителей для незаконного вылова и подпольной продажи осетровых пород рыб», — сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Ранним утром 18 февраля 2021 года браконьеры вышли в море на маломерном судне. Из расставленных сетей они вытащили 67 особей осетра, три севрюги и две белуги. Рыбу планировали спрятать в тайник, но сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым им помешали. Пограничникам даже удалось спасти часть улова — осетров освободили от сетей и выпустили в море.

Тогда главарю браконьеров удалось скрыться от следствия. Мужчину задержали сотрудники ФСБ России в ноябре 2023 года на территории соседнего региона. Суд над его подельниками состоялся еще в августе 2022 года. Рыбакам-браконьерам назначены наказания в виде условного лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Одному участнику бригады ограничили свободу на два года. Также по делу был заявлен гражданский иск на сумму свыше 9,8 млн рублей — это сумма причиненного ущерба биологическим ресурсам.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении организатора браконьерского промысла завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру для изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.