Жители Инкермана раскритиковали расписание катеров

О возобновлении катерного сообщения с Инкерманом департамент транспорта сообщил в канун празднования 10-й годовщины Русской весны. 16 марта к аварийному инкерманскому причалу подогнали плавучий понтон, закрепили и провели все необходимые работы по подготовке причала к перевозке пассажиров. Актуальное расписание движения катеров обещали опубликовать в ближайшее время, а само движение восстановить с 19 марта. Каково же было разочарование инкерманцев, когда выяснилось, что катер будет совершать всего два рейса в день: утром и вечером. Отправление из Инкермана в 7.55 и в 19.05. В выходные дни — вечерний рейс на час раньше — в 18.05

Свое негодование они выплеснули в соцсетях: «Правительство Севастополя, жителям Инкермана такое расписание не подходит! Подходит утреннее отправление от Инкермана с 6.00-6.30 и вечерний рейс от Инкермана с 17.30-18.00 на усмотрение Дептранса». «Пожалуйста, сделайте нормальное расписание, чтобы люди пользовались катерами. А то сделаете неудобное время, а потом скажете, что не рентабельно!» «Кому эти два рейса? Ни с детьми погулять, ни на работу поехать». «Откуда наш дептранс подобные идеи берет, даже иногда страшно становится?»

Кто-то в сердцах даже предложил с таким расписанием отбуксировать причал-понтон обратно, оставив только освещение для рыбаков.

Кроме этого люди засомневались в истинных мотивах казалось бы востребованной услуги. Они не могли понять, что же случилось, почему отложенное решение о возвращении катерного сообщения разрешилось вдруг в одночасье. И пришли к печальному выводу, что это забота не о них, а катера запустили, потому что на набережной открыли спорткомплекс и теперь будут в Инкерман возить его счастливых посетителей.

Критике подвергли и сам маршрут, который исключает остановки на причалах в «Малом Инкермане» и поселке ГРЭС, где также живут люди, чьи права на доступность транспорта нарушены. Еще они просят установить на причале видеокамеры или охрану, сетуя, что район не спокойный, и молодежь ненароком может утопить понтон.

В результате обмена мнениями, инкерманцы решили написать народное обращение в департамент транспорта с просьбой пересмотреть расписание и учесть рациональные пожеланий местных жителей.